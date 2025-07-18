İran, Yemen'e Askeri Teçhizat Sevkiyatı İddiasını Reddetti

TAHRAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- İran, Yemen'e askeri teçhizat sevkiyatı yaptığı iddiasını yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) çarşamba günü Yemen Ulusal Direniş Güçleri (NRF) olarak bilinen askeri bir grubun Yemen merkezli Husilere giden "büyük" bir İran silah sevkiyatını ele geçirdiği iddiasını "temelsiz ve İran karşıtı propaganda kampanyasının bir parçası" olarak reddetti.

"ABD tarafından zaman zaman ortaya atılan bu tür iddialar, ABD'nin Batı Asya'daki askeri varlığını meşrulaştırmaya yöneliktir ve ABD ile İsrail'in bölgede gerginlik yaratan ve istikrarı bozan davranışlarını sürdürmeleri için bir bahane teşkil etmektedir" diyen Bekayi, ABD'nin İsrail'in Filistinlilere ve bölgedeki diğer ülkelere karşı işlediği "suçlardan ve savaş çığırtkanlığından doğrudan sorumlu olduğuna" dikkat çekti.

İsrail'in "Gazze ve Batı Şeria'daki soykırımını" ve ABD'nin ölümcül silahlar ve "her türlü siyasi ve propagandayla" desteklediği Suriye ve Lübnan'ı hedef alan "askeri saldırganlığını" kınayan Bekayi, bu iddianın "kamuoyunu bölgenin ana meseleleri olan İsrail'in bölge halklarına yönelik saldırıları ve suçları ile ABD'nin bölgedeki güvenliği tehlikeye atan yıkıcı müdahalelerinden saptırmaya yönelik iki yüzlü bir girişimden başka bir şey olmadığını" söyledi.

CENTCOM, söz konusu suçlamayı X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda dile getirerek, NRF güçlerinin aralarında yüzlerce gelişmiş seyir, gemisavar ve uçaksavar füzesi, harp başlıkları ve arayıcı sistemler, çeşitli bileşenler, yüzlerce insansız hava aracı motoru, hava savunma ekipmanı, radar sistemleri ve iletişim ekipmanının da bulunduğu 750 tondan fazla mühimmat ve askeri donanımı ele geçirdiğini iddia etmişti.