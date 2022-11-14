İran Venezuela'ya Otomobil İhraç Etmeye Başladı

TAHRAN, 14 Kasım (Xinhua) -- İran'ı ziyaret eden Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Velasquez Pazar günü, İran'ın Venezuela'ya otomobil ihraç etmeye başladığını açıkladı.

İran'ın yarı resmi İşçi Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Bakan Velasquez ülkesinden İran otomobilleri için toplam 80.000 sipariş verildiğini ve ilk aşamada bunlardan 1.000'inin gönderileceğini söyledi.

Velasquez, İran otomobil ürünlerine Venezuela'da çok yüksek bir talep olduğunu belirtti.

Velasquez ve beraberindeki ekonomi heyeti, İran ve Venezuela Ortak Ekonomik Komisyonu'nun Pazar günü başkent Tahran'da başlayan dokuzuncu toplantısına katılmak için İran'da bulunuyor.

ABD yaptırımlarından ağır şekilde etkilenen iki ülke olan İran ve Venezuela, yaptırımların etkilerini dengelemek için son yıllarda ekonomi ve enerji başlıklarında yakın ilişkiler kuruyor.