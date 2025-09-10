İran, Venezuela'ya Destek Sözü Verdi

TAHRAN, 10 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele bahanesiyle Venezuela'ya karşı askeri harekat tehdidinde bulunması üzerine Venezuela'nın toprak bütünlüğüne tam destek sözü verdi.

Pezeşkiyan'ın ofisinden salı günü yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesinde "ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınadıklarını" belirterek, Venezuela'nın birlik ve dirençle "zafer ve gururunu" sürdürmesi temennisinde bulundu.

Geçmişteki deneyimlerinin "ülke içinde birliklerini korumaları sayesinde ABD'nin ve İsrail'in hedeflerine ulaşamadığını" ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, Washington'ın uluslararası hukuku ihlal etmeyi meşrulaştırmak için uzun süredir "sahte propaganda ve yanlış söylemlere" odaklandığını vurguladı. Venezuela'yı "dost ve müttefik" olarak nitelendiren Pezeşkiyan, bu ülkeyle işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti.

Maduro ise İran'ın verdiği destekten övgüyle bahsederek, Venezuela hükümeti, halkı ve silahlı kuvvetleri arasındaki "örnek" birliğinin, ülke savunmasını güçlendirdiğini söyledi. Washington'ı Venezuela'nın itibarını zedelemek için propaganda kampanyası yürütmekle suçlayan Maduro, her türlü tehdide "kararlılıkla karşı koyacaklarını" belirtti.

Maduro, Venezuela'nın Tahran ile ilişkilerini geliştirmek için tüm kapasitesini kullanacağını dile getirdi.

Venezuela kıyılarına savaş gemileri gönderen ABD, Porto Riko'ya da F-35 savaş uçakları konuşlandırdı. ABD ordusunun bu ayın başlarında Venezuela'ya ait olan ve uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.