İran ve Venezuela liderlerinden ABD'nin Karayipler'deki askeri varlığına tepki

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin Karayipler'e donanma filosu konuşlandırmasının küresel barışı tehdit ettiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptıkları telefon görüşmesinde Karayip bölgesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik işbirliği vurgulanırken, ABD'nin Karayipler ve Venezuela kıyılarına savaş filosu göndermesi eleştirildi.

Pezeşkiyan, ABD'nin söz konusu adımını "uluslararası kurallara aykırı ve küresel barış için tehdit" şeklinde nitelendirerek, İran'ın Venezuela'nın bağımsızlığına ve istikrarına verdiği desteği yineledi.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin Venezuela ile işbirliğini her alanda genişletmeye hazır olduğunu belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise İran'ın sürekli desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin önemine dikkati çekti.

ABD'nin Karayipler'deki eylemlerini "kışkırtıcı ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na aykırı" olarak nitelendiren Maduro, Venezuela halkının birlik ve kararlılık halinde bu süreçle mücadele edeceğini söyledi.

Her iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve bölgesel barış için işbirliğinin sürdürüleceğini vurguladı.