İran ve Venezuela Liderlerinden ABD Tehditlerine Karşı İşbirliği Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerinin ardından ortaya çıkan durumu görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan ile Maduro bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditleri sonrası yaşanan bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile özellikle ABD'nin politikaları ve bölgedeki gelişmeler çerçevesinde ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu meydan okumaları ele aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesindeki ulusal birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, hükümet, halk ve silahlı kuvvetler arasındaki uyumun Venezuela'yı her türlü tehdide karşı güçlü kıldığını ifade etti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik "medya ve psikolojik operasyonlarına" değinen Maduro, "ABD, kendi kamuoyunda bile kabul görmeyen uydurma ve yanlış bir anlatı oluşturarak Venezuela'nın imajını yerle bir etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin olası tüm tehditlere karşı hazırlıklı olduğunu belirten Maduro, "Tam bir barış içindeyiz ancak tam bir kararlılık ve hazırlıkla, olası her türlü tehdide karşı duracağız. Ülkeyi savunma çağrısına yanıt olarak 8 milyondan fazla Venezuelalının varlığı, ulusumuzun ulusal ruhunun ve kararlılığının bir kanıtıdır." dedi.

Maduro, İran'ın Venezuela'ya verdiği desteği takdirle karşıladıklarını dile getirerek, iki ülkenin işbirliğini daha da derinleştirme kararlılığını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da İran'ın Venezuela'nın toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini desteklediğini belirterek, ABD'nin tek taraflı eylemlerinin uluslararası hukuk ve ilkelerle bağdaşmadığını söyledi.

ABD'nin İran'a karşı politikalarına değinen Pezeşkiyan, "Ne yazık ki Amerikalılar, uzun yıllardır bu yanlış propagandalara ve gerçek dışı söylemlere güvenerek, İran'a karşı her türlü tehdit ve baskıyı kullandılar. Bu da yerleşik uluslararası hukuk ve ilkeleri ihlal etmeleri için bir bahane oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın deneyiminin, ulusal birlik ve dayanışmanın dış müdahalelere karşı en önemli güç kaynağı olduğunu gösterdiğini söyleyen Pezeşkiyan, Venezuela'da da bu birliğin olduğunu ve bunun korunması halinde hiçbir yabancı gücün ülkeye zarar veremeyeceğini kaydetti.

Pezeşkiyan, dost ve müttefik olarak kabul ettiği Venezuela ile ortak işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını Maduro'ya iletti.