İran ve Venezuela Dışişleri Bakanları ABD'nin Askeri Hareketliliğini Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil, ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliğine dair görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Dışişleri Bakanı Erakçi ile Venezuela Dışişleri Bakanı Gil, ikili ilişkiler ve ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliğinin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin ülkesine yönelik tehditlerinin son zamanlarda arttığını aktaran Venezuelalı Bakan, bölgedeki mevcut durum hakkında İranlı mevkidaşına bilgi verdi.

İran'ın, Venezuela'nın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğine dair vurgularını takdir eden Gil, Venezuela hükümeti ve halkının bağımsızlığını, ulusal egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını güçlü bir iradeyle savunacağını belirtti.

Gil, BRICS üyesi ülkelerin ve Güney Amerika bölgesindeki diğer ülkelerin ABD'nin düşmanca eylemlerini kararlı bir tavırla kınayacaklarını da umduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise ABD'nin diğer ülkelere yönelik "tek taraflı ve zorba eylemlerini" şiddetle kınayarak, "Diğer bağımsız gelişmekte olan ülkelere karşı güç kullanma tehdidi, BM Şartı'nın açık bir ihlali ve uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Tüm sorumlu hükümetlerin mevcut ciddi koşulları anlaması ve hukuksuzluğun ve güvensizliğin yayılmasına engel olacak adımlar atmasının önemini vurgulayan Erakçi, İran'ın ABD'nin "zorbalığına" karşı Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini kaydetti.