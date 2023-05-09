İran ve Umman, Yatırım ve Tercihli Ticaret Anlaşması Konulu Mutabakat Zaptı İmzalayacak

TAHRAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran ve Umman, ortak yatırımlar ve tercihli ticaret anlaşması yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzalama konusunda anlaştı.

TAHRAN, 9 Mayıs (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran ve Umman, ortak yatırımlar ve tercihli ticaret anlaşması yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzalama konusunda anlaştı.

İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef arasında Pazartesi günü Tahran'da gerçekleşen görüşmede söz konusu meseleler ele alındı.

Görüşmede Handuzi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs 2022'de Muskat'a yaptığı ziyaretin ardından, İran ile Umman arasındaki ilişkilerin daha da ivme kazanarak çeşitli alanlarda geliştiğini söyledi.

Bakanlığının mutabakat önerisine tamamen katıldığını ve konuyu İran kabinesinin bir sonraki toplantısında gündeme getirip destekleyeceğini ifade eden Handuzi, mutabakat zaptının iki devlet arasındaki ilk resmi etkinlikte imzalanacağını umduğunu belirtti.

Al Yousef ise yanındaki 200 kişilik heyetin, İranlı mevkidaşları ve iş insanlarıyla birlikte İran Expo 2023'ün oturum aralarında toplantılara katıldığını kaydetti. İran Ticaret, Sanayiler, Madencilik ve Tarım Odası'nda (ICCIMA) Pazar günü başlayan İran Expo 2023, Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ummanlı bakan bu görüşmelerin, Umman'ın İran'la ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik ciddi ilgisini gösterdiğini vurguladı.

Al Yousef Pazar günü Tahran'a geldi ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ile görüştü.