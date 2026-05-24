İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile Maskat'ta görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ve ABD ile yürütülen görüşmeleri ele almak üzere Umman’da temaslarda bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili konuları görüşmek üzere gittiği Umman'da, Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Garibabadi ve Busaidi, Maskat'ta bir araya geldi.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili konuları görüşmek üzere teknik heyeti ile birlikte gittiği Maskat'ta, Busaidi ile görüşerek, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin sözlü mesajını iletti.

Erakçi mesajında iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrine atıf yaparak Pakistan arabuluculuğunda ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin ortaya konan diplomatik çabalara değindi.

Garibabadi, Busaidi ile görüşmesinin ardından İran ve Umman heyetlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenleyen konularla ilgili teknik bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
