İran ve Umman Dışişleri Bakanları Gazze'deki Son Durumu Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi Gazze'deki son durum ile ikili ilişkileri görüştü. Abdullahiyan, bölgedeki ve İslam ülkelerindeki mevkidaşları ile istikrar ve güvenliğin sağlanması ve İsrail'in işlediği 'savaş suçları ve soykırımın' durdurulması için gece gündüz Filistin'deki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi Gazze'deki son durum ile ikili ilişkileri görüştü.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya geldi.

Bakanlık binasındaki resmi karşılama töreni ve ikili görüşmenin ardından Abdullahiyan ile Busaidi ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Abdullahiyan, bölgedeki ve İslam ülkelerindeki mevkidaşları ile istikrar ve güvenliğin sağlanması ve İsrail'in işlediği "savaş suçları ve soykırımın" durdurulması için gece gündüz Filistin'deki gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.

Busaidi ile görüşmesinin önemli başlıklarından birisinin Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeler olduğunu aktaran Abdullahiyan, Umman'ın bölgedeki çatışmaların çözümüne yardımcı olmak için her zaman bölgesel ve uluslararası düzeyde aktif rol oynadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarının, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'in savaş kabinesinin toplantısına katılmasıyla başladığını ileri süren Abdullahiyan, "AB, medyada İsrail'e kadınları, çocukları ve sivilleri öldürmemesini tavsiye ederken pratikte Tel Aviv'e yeşil ışık yakarak Gazze'deki soykırımı destekliyor." ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, "ABD'nin, Gazze ve Batı Şeria'daki soykırım ve savaş suçlarında İsrail'e eşlik etmesi ve desteklemesi konusundaki ikiyüzlü davranışının sonuçlarına katlanması gerektiğini yüksek sesle ilan ediyorum." diye konuştu.

Gazze'de son 2 günde yüzlerce kadın, çocuk ve sivilin öldürüldüğünü belirten Abdullahiyan, "Geçtiğimiz günlerde direniş liderlerinden, bu durumun devam etmesi halinde bölgenin direniş yoluyla yeni bir aşamaya gireceğini duyduk." dedi.

Abdullahiyan, bölgede savaşın genişlemesi ihtimali olduğunu vurgulayarak "Savaş peşinde olan tüm taraflar, çok geç olmadan kadın ve çocukların öldürülmesine yönelik yeni bir saldırıyı durdurmaları konusunda uyarılıyor." ifadesini kullandı.

Aksa Tufanı saldırısında Filistinli gruplarca belge ve bilgisayarların ele geçirildiğini söyleyen Abdullahiyan, söz konusu belgelere göre İsrail'in tüm toprakları ele geçirmeyi planladığı, Gazze halkını Mısır'a, Batı Şeria halkını da Ürdün'e göç ettirmeyi hedeflediğini belirtti.

İkili ilişkiler ilerliyor

Abdullahiyan, İran ve Umman arasındaki ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlediğini kaydederek görüşmede daha önce varılan anlaşmaların takibi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

İran-Umman Ortak Ekonomi Komisyonunun 20'nci toplantısının yarın Tahran'da yapılacağını belirten Abdullahiyan, İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi'nin de yakında Maskat'a gideceğini ve söz konusu ziyarette gümrük anlaşmasının imzalanacağını aktardı.

Abdullahiyan, görüşmede iki ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel, turizm, bilim ve teknoloji ile spor işbirliklerinin gözden geçirildiğini kaydetti.

"Bu rejimin vahşice askeri saldırılarını şiddetle kınıyoruz"

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, Abdullahiyan ile görüşmesinde Filistin ve Gazze'deki son gelişmeler ile İsrail'in sivil bölgeler, okul ve hastanelere yönelik saldırılarını ele aldıklarını söyledi.

"İnsani aranın" hemen ardından İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yeninden başladığını belirten Busaidi, "Bu rejimin vahşice askeri saldırılarını şiddetle kınıyoruz." dedi.

Busaidi, savaşın durdurulması, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için uluslararası topluma üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi yönündeki taleplerini dile getirdiklerini belirterek "Gazze'ye yönelik zalim abluka kaldırılmalı ve insani yardımlar Gazze ve Filistin halkına ulaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların önemli olduğunu söyleyen Busaidi, "Bu çerçevede İran ve diğer dost ve kardeş ülkelerle yakın işbirliği içinde faaliyetleri sürdürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Busaidi, krizi çözmek ve "İsrail'in saldırganlığını" sona erdirmek için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirterek "İşgal sona ermezse ve uluslararası hukuka dayalı bağımsız bir Filistin devleti kurulmazsa bölgede güvenlik ve istikrar hiçbir şekilde sağlanamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan ile görüşmesinde iki ülkenin siyasi ve diplomatik çabalarının devamını vurguladıklarını aktaran Busaidi, Umman ile İran arasındaki ilişkilerin, komşuluk, kardeşlik ve dini değerler gibi sağlam temellere dayandığını, söz konusu ilişkilerin genişleyerek iyi bir ivme kazandığını ifade etti.