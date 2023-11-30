İran ve Umman, Deniz Güvenliği Alanında İşbirliğini Artırmaya Hazır

TAHRAN, 30 Kasım (Xinhua) -- İran ve Umman, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele de dahil olmak üzere iki ülkenin sınır ve sahil güvenlik birimleri arasında çeşitli alanlardaki güvenlik işbirliğini genişletmek istediklerini duyurdu.

TAHRAN, 30 Kasım (Xinhua) -- İran ve Umman, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele de dahil olmak üzere iki ülkenin sınır ve sahil güvenlik birimleri arasında çeşitli alanlardaki güvenlik işbirliğini genişletmek istediklerini duyurdu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Çarşamba günkü haberine göre, İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Guderzi, Tahran'da gerçekleştirilen toplantıda konuk Umman Silahlı Kuvvetleri Operasyon ve Planlama Ekibi Başkan Yardımcısı Hamid bin Abdullah bin Ahmed El Beluşi'ye, ikili işbirliği sayesinde İran'ın "en sorunsuz ortak sınırının" Umman'la arasındaki deniz sınırı olduğunu söyledi.

İki ülkenin de sınırlardaki organize suçları en aza indirmeye çalıştığını kaydeden Guderzi, bu sayede bu tür suçların ortak deniz sınırında nadiren görüldüğünü belirtti.

İki ülkenin sahil güvenlik birimleri arasındaki işbirliğini "iyi" olarak niteleyen Beluşi ise Umman güçlerinin bölgedeki sularda aktif varlığını sürdürdüğünü ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye çalıştığını ifade etti.

Uluslararası sularda büyük miktarlarda uyuşturucu kaçakçılığının gerçekleştiğini hatırlatan Beluşi, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının yanı sıra diğer deniz suçlarıyla mücadelede İran'la ortak operasyonlar düzenlemeye hazır olduklarını vurguladı.