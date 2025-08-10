İran ve UAEA Müzakereleri Tahran'da Başlıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğine yönelik müzakerelerin yarın Tahran'da başlayacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin yardımcısının yarın Tahran'a geleceğini belirterek, "Müzakerelerde temel amaç, UAEA ile işbirliği çerçevesini belirlemektir." dedi.

Müzakereler kapsamında herhangi bir nükleer tesis ziyareti planlanmadığını vurgulayan Erakçi, "Herhangi bir saha ziyareti ya da denetim, işbirliği çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılmadan mümkün olmayacaktır. İşbirliğimizin başlaması, bu çerçevenin netleşmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, ayrıca belirlenecek çerçevenin İran Meclisi tarafından kabul edilen yasa esas alınarak oluşturulacağını kaydetti.

Tahran yönetimi, 2 Temmuz'da UAEA'yla işbirliğini askıya aldığını duyurmuştu

Ajans denetçilerinin ülkeye girişinin yasaklamasını ve tüm denetim faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa 26 Haziran'da da İran Meclis'inde kabul edilmiş, nihai karar merci Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde onaylanmıştı.

Yasaya göre, ülkeye hiçbir UAEA denetçisinin girişi artık mümkün olmayacak, ajansa nükleer faaliyetlere ilişkin herhangi bir rapor sunulması da tamamen yasaklanmıştı.

Hükümetin, özellikle İranlı üst düzey yetkililer tarafından "casus" olarak nitelendirilen UAEA Başkanı Rafael Grossi ile herhangi bir işbirliği yapması da yasayla engellenmişti.

Yasa, 1969 Viyana Sözleşmesi'nin 60. maddesi uyarınca iki koşul sağlanana kadar yürürlükte kalacak.

Bunlardan biri "Güvenlik Güvencesi" buna göre, İran'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği uluslararası güvence altına alınmalı. Diğeri de "Hak Güvencesi", İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasının (NPT) 4. maddesi kapsamındaki sivil nükleer enerji hakkına tam saygı gösterilmeli. Bu koşulların sağlandığı yalnızca İran Atom Enerjisi Kurumu raporu ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi onayıyla resmiyet kazanacak. Hükümet, her üç ayda bir meclise ve Konsey'e bu süreçle ilgili rapor sunmakla yükümlü olacak.