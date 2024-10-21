İran ve Türkiye'den İsrail'in Saldırılarına Ortak Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Türkiye ile ilişkilerin çok ayrıcalıklı olduğunu belirterek, iki ülkenin İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması için çaba harcadığını belirtti.

Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı tehditlerinin sorulması üzerine Bekayi, konuya ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) ve Ajansın Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi'ye protesto notası ilettiklerini aktardı.

İsrail'in bölgedeki saldırılarının durdurulması konusunda tüm bölge ülkeleriyle istişarelerini sürdürdüklerini belirten Bekayi, "Mesajımız çok açık ve Siyonist rejimin herhangi bir saldırısına İran tarafından kesinlikle karşılık verileceğini söyledik. İran'a yönelik bir saldırıda komşu ülkelerin topraklarını kullandırma izni vermeyeceğine güveniyoruz." dedi.

Bekayi, İsrail'in muhtemel saldırısına hazırlıklar kapsamında bu ülkede vurulacak hedeflerin belirlendiğini belirtti.

Türkiye ile bölgesel işbirliği ve terörle mücadele konusuna değinen Bekayi, "Türkiye ile ilişkilerimizde sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele iki önemli konu başlığı. Suriye konusunda Türk mevkidaşlarımız ile Astana çerçevesinde iletişim halindeyiz. Türkiye'nin ve diğer ortaklarımızın da yardımı ile Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için çalışıyoruz. ABD'nin Suriye'yi işgali ve istikrarın sağlanmaması terör örgütlerini güçlendiriyor." diye konuştu.

Bekayi, "Ortak sınırlarda ve bölgede terörizmle mücadele etmek için Suriye'de istikrar ve güvenliğin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmamız gerektiği konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve İran'ın İsrail'in bölgedeki saldırılarının durdurulması konusunda da ortak hareket ettiğini vurgulayan Bekayi, "İslam dünyasının iki büyük ülkesi ve bölgesel gücü olan İran ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok ayrıcalıklı. Dışişleri Bakanı'nın (Abbas Erakçi) son Türkiye ziyareti, Türk yetkililerle görüşmek için de iyi bir fırsattı ve Hamas yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler de Hamas'ın hayatta olduğunu gösterdi. İki ülke İran ve Türkiye kararlılıkla Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıyı durdurmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bekayi, ABD ile İsviçre'nin aracılığı üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü de aktardı.