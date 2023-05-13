İran ve Suudi Arabistanlı Bakanlar, ilişkileri normalleştirme sürecinin son durumunu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinin son durumunu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme sürecinin son durumunu ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında mart ayında Çin'in başkenti Pekin'de varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının son durumu değerlendirildi.

İranlı Bakan, ülkesinin Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinin ve konsolosluğunun resmi açılışı için gerekli hazırlıkları yaptığını bildirdi.

Abdullahiyan, iki ülke yetkililerinin ve dışişleri bakanlarının karşılıklı ziyaret programlarının da İran ve Suudi Arabistan'ın işbirliği ve iyi ilişkiler kurma konusundaki kararlılığının bir işareti olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ise ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme çabalarına olumlu baktığını ifade etti.

İran ile Suudi Arabistan arasında son iki ayda güzel adımlar atıldığına işaret eden Bin Ferhan, varılan anlaşmalara bağlılığın iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin kurulmasına yönelik ciddi iradenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Bin Ferhan, büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yeniden açılmasıyla iki ülke arasındaki işbirliği yollarının kolaylaşacağını kaydetti.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Abdullahiyan, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi'ni kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söylemişti.

Uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, beraberindeki heyetle 11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti.