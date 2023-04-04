İran ve Suudi Arabistan Ortak Ticaret Odası Açıyor

TAHRAN, 4 Nisan (Xinhua) -- İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA) Yönetim Kurulu Üyesi Keyvan Kashefi, İran ve Suudi Arabistan'ın kısa zamanda ortak ticaret odası açacağını söyledi.

TAHRAN, 4 Nisan (Xinhua) -- İran Ticaret, Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası (ICCIMA) Yönetim Kurulu Üyesi Keyvan Kashefi, İran ve Suudi Arabistan'ın kısa zamanda ortak ticaret odası açacağını söyledi.

Pazartesi günü bir toplantıda konuşan Kashefi, ICCIMA'nın ortak ticaret odasının açılmasının takipçisi olduğunu belirtti.

Kashefi, İran'ın iki ülkede elçiliklerin yeniden açılmasından ve büyükelçilerin yeniden atanmasından sonra vakit kaybetmeksizin Suudi Arabistan'la ticari delegasyon değişimine başlamayı planladığını dile getirdi.

Tahran'la Riyad arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, son 30 yıldır İran'ın ana siyasi ve ekonomik konusu olduğunu hatırlatan Kashefi, İran'ın özel sektörünün Suudi Arabistan'la "yapıcı ve olumlu" etkileşimi memnuniyetle karşıladığını ve daha fazla ekonomik işbirliğine yönelik planlar yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

İki ülkenin ilişkileri normalleştirme kararının, İran ekonomisine son derece olumlu bir etki yaptığını ve son derece yararlı bir mekanizma olduğunu kaydeden Kashefi, İran'ın diğer ülkelerle olumlu etkileşimlerinin devam edeceğine yönelik umudunu dile getirdi.

Kashefi, İran ve Suudi Arabistan'ın petrol, doğalgaz, petrokimya ve teknoloji sektörlerinde büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Çin, Suudi Arabistan ve İran, 10 Mart'ta yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan ile İran'ın diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan önde gelen bir Şii din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılara tepki olarak 2016 yılında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.