İran ve Suudi Arabistan Maliye Bakanları Cidde'de Bir Araya Geldi

TAHRAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, İran'la Suudi Arabistan'ın İranlılar için haccın kolaylaştırılması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

TAHRAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- İran Ekonomik İşler ve Maliye Bakanı İhsan Handuzi, İran'la Suudi Arabistan'ın İranlılar için haccın kolaylaştırılması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Pazartesi günü bildirdiğine göre Handuzi söz konusu ifadeyi, İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun Yıllık Toplantıları sırasında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Muhammed el-Cedan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirdiği toplantının sonuçları konusunda açıklamalarda bulunurken kullandı.

Bankacılık konuları ve uçuşlar açısından İranlılara yönelik hac sürecini ve İranlı iş insanlarının Suudi Arabistan'a seyahatlerinin kolaylaştırılmasını ele aldıklarını dile getiren Handuzi, Suudi tarafının bu konularda görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu vurguladı.

İkili siyasi ilişkilerin yeniden başlamasını da görüştüklerini kaydeden Handuzi, Suudi tarafının en kısa sürede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik zeminin hazırlanması çağrısında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bakanlar, teknoloji temelli üretim imalatı, tıp, nanobiyoteknoloji, enerji santrali inşası, ulaştırma ve yol inşası alanlarında ortak yatırımlara yönelik işbirliği konusunda mutabakata vardı.

İranlı bakan, üç ay içinde İran ve Suudi Arabistan özel heyetlerinin ve iki ülkenin önde gelen şirketlerinin genel müdürlerinin işbirliğini artırmaya yönelik "yapıcı" toplantılar gerçekleştirmesine karar verildiğini söyledi.

Suudi Arabistan ve İran, Mart ayında Beijing'de diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda anlaşmaya varmıştı. İki ülke, 6 Nisan'da Çin'de derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını resmen ilan etmişti.