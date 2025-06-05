İran ve Suudi Arabistan Liderlerinden Birlik Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefon görüşmesinde "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, bölgesel iş birliğinin derinleştirilmesi ve İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesinin" önemini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Pezeşkiyan, Müslümanların ibadetlerini yerine getirdiği Hac organizasyonunda gerekli koşulları sağlama konusundaki çabaları ve gayretlerinden duyduğu memnuniyeti ileterek, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e en içten selamlarını iletti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "bayramın İslam ülkeleri ve özellikle de iki büyük ülke İran ve Suudi Arabistan için iyilik, bereket ve refah kaynağı olmasını umduğunu" ifade etti.

Pezeşkiyan'ın İslam dünyasındaki birliğin önemi konusundaki tutumunu desteklediğini belirten Selman, bunun sadece İran ve Suudi Arabistan değil, tüm İslam ülkelerinin faydalanacağı bir ilerleme olacağını söyledi.

Selman, Suudi Arabistan'ın İran ile etkileşimleri artırmaya ve ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu Pezeşkiyan'a iletti.