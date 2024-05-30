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İran ve Suudi Arabistan, İsrail saldırıları ve haccı ele aldı

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları ve hacc konularını ele aldı. Bakıri, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, İranlı hacı adaylarının güvenli bir şekilde hacı ibadetini gerçekleştireceklerine inandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Refah'a yönelik salıdırıları ile hacc konularını ele aldı.

Bakıri, Ferhan ile telefon görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakıri, "Siyonistlerin (İsrail'in) Filistin'deki soykırımını ve Refah'taki vahim durumu değerlendirerek işgal rejiminin yaptığı soykırımı önlemek için etkin ve ortak hareket edilmesinin önemini vurguladık." ifadelerinde bulundu.

Hac döneminde kusal topraklara gidecek olan İranlı hacı adaylarının durumuna değinen Bakıri, "İki ülke arasındaki iyi ilişkiler ışığında İranlı ziyaretçilerin haccı güven, huzur ve rahatlık içinde gerçekleştireceklerine olan inancımız tamdır." dedi.

Bakıri, merhum İran Cumhurbaşkanı Brahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı anma toplantısında Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililerin bulunmasını takdir ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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