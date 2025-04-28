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İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Telefondan Görüştü

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Telefondan Görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ikili ilişkiler ve uluslararası konular hakkında telefonla görüştü. Görüşmede İran-ABD dolaylı görüşmeleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda ikili ilişkiler ve uluslararası konuları konuştu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Bin Ferhan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi ve Bin Ferhan, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Suudi Arabistanlı mevkidaşına İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin son süreci hakkında bilgi veren Erakçi, İsrail'in bölgede devam eden suçları ve Lübnan'a yönelik saldırılarına işaret ederek uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran hükümetine ve halkına ülkesinin taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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