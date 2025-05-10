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İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İkili ve Bölgesel Konuları Görüştü

İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İkili ve Bölgesel Konuları Görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan'da mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliği konularında istişarelerde bulundu. Ayrıca, İran ile ABD arasındaki görüşmeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan "ikili ve bölgesel" konuları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden Erakçi, Cidde kentinde Suudlu mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Erakçi ile Bin Ferhan, komşu ülkeler ve Körfez ülkeleri ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde istişarede bulundu.

Erakçi ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden görüşmelerin son durumu hakkında mevkidaşı Bin Ferhan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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