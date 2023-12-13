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İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri ve Filistin Durumunu Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Cenevre'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Filistin'deki son durumu ele aldı. İki bakan, ilişkilerin geliştirilmesi ve Filistin halkının desteklenmesi konusunda ortak görüşe sahip olduklarını ifade etti.

İran Dişileri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ikili ilişkiler ile Filistin'deki son durum hakkında istişarede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Dünya Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulundukları Cenevre'de bir araya geldi.

Açıklamada, Abdullahiyan ile Bin Ferhan'ın görüşmede ikili ilişkiler ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Abdullahiyan, İran ve Suudi Arabistan'ı bölgedeki iki "önemli ve etkili" ülke olarak nitelendirerek Tahran ile Riyad arasındaki siyasi ilişkilerin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliği üzerinde duran Abdullahiyan, İran'ın çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı yürüttüğü "savaş suçları ve soykırıma" değinerek ateşkesin derhal sağlanması ve Filistin halkına acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Bunun gerçekleşmesi için İsrail ve ABD yönetimine baskı uygulanması gerektiğini belirten Abdullahiyan, iki ülke ile bölge ve İslam ülkelerinin ortak çaba göstermesinin önemine değindi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da iki ülke arasındaki ilişkilerin doğru yolda ilerlediğini belirterek olumlu bir gidişata sahip olan ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesine değinen Bin Ferhan, diğer alanlarda da görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bin Ferhan, iki ülke arasında çeşitli alanlarda imzalanan işbirliği belgelerinin önemli olduğu değerlendirmesinde bulunarak bu belgelerin takibini ve uygulanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Filistin halkının desteklenmesi, ateşkesin derhal sağlanması ve acil insani yardımların gönderilmesi konusunda ortak görüşe sahip olduklarını ifade eden Bin Ferhan, bu konuda çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Diğer yandan Abdullahiyan, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile yaptığı görüşmelerde de ikili ilişkiler ve Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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