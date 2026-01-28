Haberler

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, bölgesel konuları görüştü

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgede gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayarak görüşmeler gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan "bölgede gerilimin düşürülmesini" ele aldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Erakçi ve Bin Ferhan telefonda görüştü.

İki bakan, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında yaptıkları görüşmede, bölgede gerilimin tırmanmasının barış ve istikrar açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Taraflar, bölgenin istikrarı ve güvenliğinin korunması için bölge ülkelerinin ortak sorumluluğuna ve işbirliğine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel














