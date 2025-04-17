İran ve Suudi Arabistan'dan Savunma İşbirliği Vurgusu

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman "ikili ve bölgesel" konularda istişarede bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Genelkurmay Başkanı Bakıri, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selam ile bir araya geldi.

Bakıri görüşmede, ülkesinin temel politikasının bölgesel güvenliği bölge ülkeleri ile sağlamak olduğunu belirterek, Tahran ve Riyad'ın bunun sağlanmasında önemli rol alabileceğini söyledi.

İran ile Suudi Arabistan silahlı kuvvetleri arasındaki ilişkilerin Pekin Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana gelişmeye devam ettiğini kaydeden Bakıri, ülkesinin, karşılıklı çıkarların söz konusu olduğu çeşitli alanlarda Suudi Arabistan ile ikili savunma ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Bakıri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İslam ülkelerinin birlikte tavır alması gerektiğini belirterek Suudi Arabistan'ın Gazze ve Filistin konusundaki tutumunu taktir ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman da ülkesinin, İran ile ilişkilerini ilerletmeyi arzuladığını aktararak, bunun iki ülke ve bölge için iyi sonuçlar doğuracağını söyledi.

Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'yi Suudi Arabistan'a davet etti.