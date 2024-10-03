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İran ve Suudi Arabistan'dan İslam Ülkelerine Birlik Çağrısı

İran ve Suudi Arabistan'dan İslam Ülkelerine Birlik Çağrısı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırganlığını değerlendirdi ve İslam ülkelerine birleşme çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Katar'da yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgedeki saldırganlığına karşı İslam ülkelerine birlik çağrısı yaptı.

İran devlet televizyonuna göre, Asya İşbirliği Diyalog Zirvesine katılmak üzere Katar'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı kabul etti.

Görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, "Suudi Arabistan gibi İslam ülkelerini kardeşlerimiz olarak görüyor ve görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak yakınlığı ve birlikteliği artırmayı vurguluyoruz." dedi.

Ülkesinin İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına da değinen Pezeşkiyan, "Silahlı kuvvetlerimizin rejimin suçlarının devamına karşılık gerçekleştirdiği son kararlı meşru operasyon da İran'ın itidalli olmasına karşılık Gazze'de ateşkes uygulanacağı konusundaki yalan vaatler sonrasında gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın İsrail'in saldırılarının durdurulması için önemli rol sahibi olabileceğine işaret eden Pezeşkiyan şunları söyledi:

"Eğer bugün Siyonist rejim Gazze'de soykırıma cesaret edebiliyorsa bu İslam ülkelerinin ilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Biz bu saldırganlığa karşı birlik olmazsak Gazze ve Lübnan'dan sonra sıra yarın diğer İslam ülkelerine ve şehirlerine gelecektir."

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın sıcak selamlarını Pezeşkiyan'a iletti.

İki ülkenin ve İslam ülkelerinin ilişkileri geliştirmesinin önemine işaret eden Bin Ferhan, "İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar sayfasını kapatma, sorunları çözme ve iki dost ve kardeş ülke gibi aramızdaki ilişkileri geliştirme niyetindeyiz." dedi.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına değinen Bin Ferhan, Tel Aviv yönetiminin savaşı tüm bölgeye yaymaya çalıştığına dikkati çekerek, "Durumu kontrol etme konusundaki bilgeliğinizi ve inceliğinizi takdir ediyoruz ve aynı zamanda bölgede barış ve huzurun sağlanması yolunda rol oynayacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

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