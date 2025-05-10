Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu

İran ve Suudi Arabistan'dan Filistin Mesajı

İran ve Suudi Arabistan'dan Filistin Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan ile yaptığı görüşmede, İslam dünyasının ortak tehditler karşısında özellikle Filistin konusunda birlik olması gerektiğini vurguladı. Arakçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığın altını çizdi.

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Cidde'de Suudi mevkidaşı Farhan ile bir araya geldi

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam dünyasının ortak tehdit ve meydan okumalar karşısında özellikle işgal altındaki Filistin konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, beraberindeki diplomatik heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Arakçi ziyareti çerçevesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İran-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin ele alındığı ve iki ülke liderlerinin ortak hedefi doğrultusunda tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı bildirildi.

"İslam dünyası, ortak tehditler karşısında birlik olmalı"

Açıklamada, Arakçi'nin, İslam dünyasının ortak tehdit ve meydan okumalar karşısında özellikle işgal altındaki Filistin konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade ettiği, Filistin'e yönelik soykırımın durdurulması ve sömürgeci planlara karşı çıkılması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı. Öte yandan Arakçi'nin, Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.