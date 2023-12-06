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İran ve Rusya, yaptırımlara karşı işbirliği yapacak

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İran ve Rusya, yaptırımlara karşı koymak ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmak için işbirliği yapmak üzere ortak bir bildiri imzaladı. İki ülke, ikili ilişkilerin genişletilmesi konusunu da görüştü.

TAHRAN, 6 Aralık (Xinhua) -- İran ve Rusya, yaptırımlara karşı koymak ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltmak için işbirliği yapmak üzere Salı günü ortak bir bildiri imzaladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre bildiri, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da, Hazar Denizi kıyısındaki beş ülke olan Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan'ın yıllık bakanlar toplantısının ardından imzalandı.

IRNA, bildirinin imzalanmasının ardından iki bakanın ikili ilişkilerin genişletilmesi konusunu görüştüğünü belirtti.

Lavrov, görüşmede söz konusu hamleyi, "ABD ve müttefiklerinin diplomasi yerine kullandıkları yasadışı yaptırımların üstesinden gelmek için küresel toplumun üyelerinin eşgüdümlü çabalarının artırılmasında önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Bakan, Moskova ve Tahran'ın ikili ilişkileri teşvik etme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

ABD yaptırımlarına maruz kalan İran ve Rusya, ABD'nin hamlelerine karşı koymak üzere son dönemde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerini genişletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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