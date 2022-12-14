İran ve Rusya, Uzay İşbirliği Konusunda Yeni Görüşmelerde Bulunacak

TAHRAN, 14 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA Salı günü İran Uzay Ajansı (ISA) ile Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos'un, uzay sektöründe işbirliğinde bulunmak üzere yaptıkları görüşmelerinin yeni turuna başlayacağını duyurdu.

TAHRAN, 14 Aralık (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA Salı günü İran Uzay Ajansı (ISA) ile Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos'un, uzay sektöründe işbirliğinde bulunmak üzere yaptıkları görüşmelerinin yeni turuna başlayacağını duyurdu.

Haberde ISA ve Roscosmos'un üst düzey yetkililerinin, Salı günü İran'ın güneyindeki Kiş adasında başlayan 11. Kiş Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı sırasında görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

İran ve Rusya'daki ortak eğitim atölye çalışmaları, uydu verilerinin işlenmesinin yanı sıra uydu tasarımı ve imalatı konularında da düzenlenecek.

Habere göre uydu taşıyıcılarının yanı sıra İran'ın teknolojik gelişim, ticarileştirme, uydu tasarım ve inşası ile çeşitli alanlardaki son başarıları, 16 Aralık'a kadar sürecek olan Kiş fuarında sergilenecek.

İran son yıllarda uzay sektöründe önemli ilerlemeler kaydetti. Ekim ayında İran, farklı enerji özelliklerine sahip uydu ve uzay kargolarını bir yörüngeden diğerine götürebilen yerli olarak geliştirilmiş uzay römorkörünü tanıttı..

Ağustos ayının başlarında ise, İran'ın Hayyam uydusu, Rusya'nın Soyuz uydu taşıyıcı roketiyle Kazakistan'ın Baykonur Uzay İstasyonu'ndan başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.