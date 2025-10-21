İran ve Rusya Stratejik İşbirliğini Güçlendiriyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, bölgesel konuları ele aldı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Laricani, başkent Tahran'da Lavrentyev ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Lavrentyev'in İran ziyareti, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın geçen hafta Moskova temaslarının ardından gerçekleşti.

Lavrentyev, dün Tahran'da Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yle de bir araya gelmişti.

Erakçi, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu belirterek, artan işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etmişti. Lavrentyev ise İran ve Rusya arasındaki "stratejik ortaklığa" vurgu yaparak, bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke arasında sürdürülen istişarelerin önemine dikkat çekmişti.