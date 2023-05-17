İran ve Rusya, Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı

İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.

İran ve Rusya, Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara demir yolunun inşası için anlaşma imzaladı.

İran devlet televizyonuna göre, anlaşma, başkent Tahran'da düzenlenen törende İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ve Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev tarafından imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hazır bulunduğu törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.

İmza töreninde konuşan Reisi, Reşt-Astara demir yolu anlaşmasına ilişkin projenin 20 yıl önceye dayandığını, çeşitli nedenlerle ertelendiğini ancak şu anda hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Reisi, iki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin mevcut olduğunu belirterek, "Reşt-Astara demir yolu anlaşmasının imzalanması İran ile Rusya arasındaki işbirliği konusunda önemli ve stratejik bir adımdır." dedi.

Anlaşmadan yalnızca İran ve Rusya'nın değil, Kuzey-Güney Koridoru güzergahında bulunan bütün ülkelerin fayda sağlayacağını vurgulayan Reisi, "Kuzey-Güney demir yolu koridoru tüm bölge ülkeleri için faydalı olacaktır. Doğu ve Güney Asya'dan, Kafkaslar ve Kuzey Avrupa'ya uzanan bu güzergah, tüm bu ülkeler arasındaki dostluğun, yakınlaşmanın, ticari ve ekonomik işbirliğinin bir tezahürü olacak ve bu işbirlikleri eskisinden daha fazla kurulacaktır. Bu güzergahın hizmete açılması bölgenin ticaretine ve transit geçişine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Reisi, anlaşmanın bölgesel ticarete, ekonomiye ve transit geçişe önemli katkılar sunacağını belirtti.

Rusya ile İran arasındaki ticarete katkı yapacak

Rusya Devlet Başkanı Putin de törende yaptığı konuşmada, inşa edilen altyapı projesine yönelik fikrin 20 yıllık geçmişi olduğunu ve sonunda hayata geçirildiğini söyledi.

İnşa edilen demir yolunun 162 kilometre uzunluğuyla çok büyük olmadığına işaret eden Putin, "Küçükmüş gibi görünebilir, ancak hizmete alınması, Kuzey-Güney Koridorunun tamamı boyunca doğrudan, sürekli veya uzmanların farklı bir deyimiyle kesintisiz bir demir yolu bağlantısı kurulmasını mümkün kılacaktır." dedi.

Böyle bir projede birlikte çalışıyor olmanın, Rusya-İran ilişkilerinin olumlu seyrini gösterdiğini belirten Putin, "Ticari, ekonomik ve diğer ikili bağların güçlendirilmesi hem Rusya hem de İran için önceliktir." ifadesini kullandı.

Putin, inşa edilen demir yolunun St. Petersburg ile Mumbai arasındaki kargo taşımacılığını 10 güne düşüreceğini vurgulayarak, "Nakliye trafiğinin hacmi gözle görülür şekilde büyüyecek, iki devletimizin ticaret potansiyeli güçlenecek, Rus ve İran malları dış pazarlara daha rahat ve çeşitli erişim sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Bölgedeki altyapının geliştirilmesine yönelik sürecin Azerbaycan ile de ortak bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Putin, yakın zamanda Rusya, İran ve Azerbaycan arasında üçlü bir görüşme yapılmasını umduğunu söyledi.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi, Eylül 2000'de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda aralarında Azerbaycan ve Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülke daha bu projeye katıldı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoruyla Hindistan'dan Rusya'ya, aynı zamanda Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin ulaşım sürelerinin azaltılması hedefleniyor. İran ve Rusya arasında imzalanan anlaşmayla hayata geçirilecek Reşt-Astara demir yolu da Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı sayılıyor. Demir yolu, Rusya, Azerbaycan ve İran'ın mevcut demir yollarını birbirine bağlamayı hedefliyor.