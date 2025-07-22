İran ve Rusya Hazar Denizi'nde Ortak Tatbikat Gerçekleştiriyor

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- İran ve Rusya deniz kuvvetleri, Hazar Denizi'nde ortak bir deniz tatbikatı başlattı.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının pazartesi günü bildirdiğine göre, İran'ın Kuzey Filosu tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan CASAREX 2025 tatbikatına, her iki ülkenin donanma gemileri katılıyor. Hazar Denizi'ne kıyısı olan bazı ülkelerin temsilcileri ise tatbikatta gözlemci olarak yer alıyor.

Tatbikat Sözcüsü Mohsen Razzaqi, tatbikatın karada ve denizde iki aşamadan oluştuğunu, amaçlarının kıyı devletleri arasında işbirliği ve koordinasyonu artırmak ve ticari gemilerin güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Razzaqi, İran donanmasından bağımsız faaliyet gösteren Devrim Muhafızları Donanması ile İran polisinin de tatbikata katıldığını belirtti.