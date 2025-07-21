İran ve Rusya Hazar Denizi'nde Arama Kurtarma Tatbikatı Başlattı

İran ve Rusya'nın Hazar Denizi'nde iki ülkenin donanma kuvvetlerinin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun katılımıyla arama kurtarma tatbikatına başladığı belirtildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran donanması tarafından organize edilen CASAREX 2025 Deniz Arama Kurtarma Tatbikatı 3 gün sürecek.

"Güvenli Hazar Denizi için Birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikat kapsamında Rus donanmasına ait savaş gemileri İran'ın Hazar Denizi kıyılarına geldi.

İran donanmasının yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan birliklerin de katıldığı tatbikatın, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin deniz kuvvetleri arasında deniz güvenliği ve emniyetini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.