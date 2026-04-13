İran ve Rusya dışişleri bakanları, Pakistan'da yapılan İran-ABD müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İslamabad'daki İran-ABD müzakereleri hakkında görüştü. Müzakerelerde anlaşmaya varılamadığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan İran-ABD görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ile Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Erakçi ile Lavrov, bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'ın İslamabad kentinde yapılan İran-ABD görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
