İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Nükleer Konularda Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaparak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği ve nükleer konularda koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

TAHRAN, 13 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın çarşamba günü bildirdiğine göre telefon görüşmesi sırasında son bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Bu ayın sonunda Viyana'da yapılacak olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun olağan toplantısını ele alan bakanlar, Tahran'ın ajansla ilişkisi ve bağlantılı nükleer konularda İran ile Rusya arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, Moskova'nın ikili ve bölgesel istişareleri sürdürmeye hazır olduğunu ifade ederek, kolektif güvenliği koruma konusunda bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemini vurguladı.

İran, parlamentonun çıkardığı yasa uyarınca haziranda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya almıştı. Tahran, buna gerekçe olarak ajansın İsrail ve ABD'nin, nükleer tesislerine düzenlediği saldırıları kınamamasını ve tesislerinin ve bilim insanlarının güvenliğine yönelik endişelerini göstermişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
