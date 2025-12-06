Haberler

İran ile Rusya arasında teknoloji iş birliği anlaşması imzalandı

Güncelleme:
Moskova'da düzenlenen Beşinci Ortak İletişim ve Bilgi Teknolojileri İş birliği Çalışma Grubu Toplantısı'nda, İran ve Rusya yapay zeka ve siber güvenlik alanında 9 işbirliği anlaşması imzaladı. İran İletişim Bakan Yardımcısı, bu temasların iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını belirtti.

İran ile Rusya arasında Moskova'da gerçekleştirilen Beşinci Ortak İletişim ve Bilgi Teknolojileri İş birliği Çalışma Grubu Toplantısı'nda, yapay zeka ve siber güvenlik alanında 9 işbirliği anlaşması imzalandı.

İran Devlet Televizyonu'na göre, Rusya Dijital Kalkınma ve İletişim Bakanı'nın resmi daveti üzerine Moskova'ya giden İranlı teknoloji şirketi temsilcileri ile Rusya'nın önde gelen teknoloji şirketleri arasında, Beşinci Ortak İletişim ve Bilgi Teknolojileri İş birliği Çalışma Grubu'nun faaliyetleri çerçevesinde bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

İran İletişim Bakan Yardımcısı Meysem Abedi ile Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Alexander Shoitov'un katıldığı toplantılarda, yapay zeka ve siber güvenlik alanında iş birliğini içeren 9 anlaşma imzalandı.

İran İletişim Bakan Yardımcısı Abedi, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, İran ile Rusya arasında gerçekleştirilen temasların devlet ve özel sektör arasındaki iş birliğini artıracağını ve her iki ülke için de yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi.

