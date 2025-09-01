İran ve Pakistan Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerine verdiği önemi vurgulayan Pezeşkiyan "Bizim hissiyatımız, iki ülke halkları arasında mesafe olmadığı yönündedir. İlişkileri her alanda güçlendirmek ve derinleştirmek, işbirliğinin genişletilmesinin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz." dedi.

İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin ortak hedefler doğrultusunda bilim, ekonomi ve siyaset alanında daha etkin işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan, İsrail'in soykırıma devam ettiği Gazze'deki gelişmelere de değinerek, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası sessizliği eleştirdi. Pezeşkiyan, "İnsanların su, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakılması, çocukların ve kadınların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez ve insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şerif ise görüşmede, İran ile ilişkilere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, Pezeşkiyan'ın geçen ay Pakistan'a yaptığı ziyaretin hem Pakistan halkında hem de iş insanlarında büyük sevinç oluşturduğunu söyledi.

İran ve Pakistan'ın İslam coğrafyasındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Şerif, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına, suçlarına ve Filistinlilerin hak ihlallerine karşı tüm Müslümanlar ve İslam ülkeleri birlik olmalı ve haklarını yüksek sesle savunmalıdır." şeklinde konuştu.