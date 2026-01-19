Haberler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şerif bölgesel meseleleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, telefon görüşmesinde bölgesel işbirliği ve son olaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Pezeşkiyan, İran'ın güçlenme çabalarını ve dış tehditlere karşı dayanışma gereğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bölgesel ve uluslararası meseleler ile İran'da meydana gelen son olaylar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Şerif telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, göreve geldiği ilk günden bu yana ülkesindeki tüm grup, etnik yapı ve mezhepler arasındaki birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını ve ayrıca İslam ülkeleriyle kardeşlik bağlarını güçlendirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in, İran'daki birlik ve beraberliği sağlama yönündeki çabaları sekteye uğratmak için ülkesine baskı kurduğunu ve düşmanca bir tutum sergilediğini öne sürdü.

İran'da son dönemde meydana gelen olayların İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin devamı olduğuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "İran halkı tüm planları boşa çıkardı. İran her zamankinden daha güçlü. Komşu ve İslam ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığımızı ısrarla sürdürüyoruz." dedi.

Pezeşkiyan ayrıca, Pakistan, Türkiye, Katar, Irak ve diğer Müslüman ülkelerinin etkili varlığı ile bölge güvenliğini tehdit eden unsurların çabalarının sonuçsuz kalacağına inandıklarını söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif de İran halkı ve devletiyle dayanışma içerisinde olduklarının altını çizerek, "İran'daki son olayları yakından takip ettik çünkü İran yalnızca komşumuz değil aynı zamanda hem bölgede hem de dünyada önemli ve etkili bir ülkedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu