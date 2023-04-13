İran ve Pakistan, Filistin'deki son gelişmeler ile ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin'deki son gelimeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin'deki son gelimeler ve ikili ilişkileri ele aldı.

İran hükümetinin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Reisi ile Şerif telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Filistin'deki son gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getiren Reisi, İsrail'in "işlediği suçları, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığı" kınadı.

Reisi, İslam ülkelerinin birlikte hareket ederek İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini durdurabileceğini umduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çeken Reisi, özellikle ekonomi ve enerji alanlarında ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik temennisini dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif de İsrail'in son zamanlardaki Filistinlilere yönelik uygulamalarını kınayarak Pakistan'ı Filistin halkının daimi savunucu olarak niteledi.

İslamabad-Tahran ilişkilerini geliştirmeye önem verdiklerini aktaran Şerif, ülkesinin ekonomik işbirliği projelerini gözden geçirerek uygulamaya hazır olduğunu belirtti.