İran ve Pakistan Elektrik Alışverişini Artıracak

TAHRAN, 14 Mart (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran ve Pakistan Pazartesi günü elektrik alışverişini artırmak için bir sözleşme imzaladı.

TAHRAN, 14 Mart (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran ve Pakistan Pazartesi günü elektrik alışverişini artırmak için bir sözleşme imzaladı.

Sözleşme, Tahran'da İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan ve konuk Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir Khan'ın katıldığı bir törenle imzalandı.

Anlaşmaya göre yeni inşa edilen 132 kilovoltluk iletim hatları üzerinden iki ülke arasındaki elektrik alışveriş kapasitesi 100 megavat (MW) artarak ilk aşamada 200 MW'a ulaşacak.

İkinci aşamada, iki ülke Pakistan'da 70 kilometrelik ve 230 kilovoltluk elektrik iletim hattı kurarak elektrik alışveriş kapasitesini 400 MW'a çıkaracak.

İran Enerji Bakanı, İran'ın elektrik şebekesinin şu anda birkaç komşu devletle bağlantılı olduğunu, bunun da ülkenin elektrik şebekesinin sürdürülebilirliğini artırdığını söyledi.