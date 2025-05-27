İran ve Pakistan Askeri İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor

İran ve Pakistan Askeri İşbirliğini Güçlendirmeyi Hedefliyor
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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini geliştirmek ve bölgesel güvenlik konularındaki gelişmeleri ele almak için bir araya geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Munir, savunma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve bölgesel güvenlik konularında yaşanan gelişmeleri ele aldı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Genelkurmay Başkanı Bakıri, resmi ziyaret çerçevesinde İran'da bulunan Mareşal Munir ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

İranlı ve Pakistanlı komutanlar, ikili savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularında yaşanan gelişmeleri görüştü.

Toplantıda, askeri işbirliğinin artırılması, ortak sınır boyunca güvenlik mekanizmalarının iyileştirilmesi, sınır bölgelerinin ticaret ve ekonomik bölgelere dönüştürülmesinin yollarının araştırılması ve böylece bölgesel istikrar ve refaha katkıda bulunulması gibi temel ortak konular üzerinde mutabakata varıldı.

Munir, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in dün Tahran'da İran Lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmelerinde de hazır bulunmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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