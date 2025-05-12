İran ve Özbekistan Arasında İşbirliği Mutabakatı

TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif (sağda) ve konuk Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov Tahran'da iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantıya ve mutabakat belgelerinin imza törenine katıldı, 11 Mayıs 2025.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre İran ile Özbekistan arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik dört mutabakat belgesi imzalandı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)