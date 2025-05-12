İran ve Özbekistan Arasında İşbirliği Mutabakatı
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Tahran'da yaptıkları toplantıda iki ülke arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik dört mutabakat belgesi imzaladı.
TAHRAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif (sağda) ve konuk Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov Tahran'da iki ülke heyetlerinin bir araya geldiği toplantıya ve mutabakat belgelerinin imza törenine katıldı, 11 Mayıs 2025.
İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre İran ile Özbekistan arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik dört mutabakat belgesi imzalandı. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel