İran ve Mısır, Nükleer Protokol Geliştirme Konusunda Anlaştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Kahire'de Mısırlı mevkidaşı ile görüşmesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile etkileşime yönelik bir protokol geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, beraberindeki diplomatik heyetle Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Erakçi, Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeleri ele alan İran ve Mısırlı bakanlar, ekonomik, ticari, turizm ve kültürel alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze'deki insani krizi de ele alan iki bakan, Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve zorla göç ettirme planlarının engellenmesi gerektiğini yineledi.

İran'ın nükleer meselesinin de ele alındığı görüşmede, Erakçi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki haklarını savunacaklarını ifade etti.

ABD ve İsrail'in hazirandaki saldırılarını uluslararası hukuka "ölümcül bir darbe" olarak nitelendiren Erakçi, İran'ın yeni koşullar altında UAEA ile etkileşimlere yönelik bir protokol geliştirmeye hazır olduğunu da Mısırlı mevkidaşına iletti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise tüm NPT üyelerinin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Mısırlı bakan, İran'ın bu konudaki "sorumlu yaklaşımını" takdir ettiklerini belirterek, Mısır'ın İran ile UAEA arasındaki etkileşimleri kolaylaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüşecek.

Erakçi'nin UAEA Başkanı Grossi ile görüşmesinde, İran ile UAEA arasında hazirandaki İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında askıya alınan işbirliğini yeniden sağlamanın yolları aranacak. Taraflar, geçen hafta uzmanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirmişti. Grossi, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Öte yandan İran'da bazı vekiller, hükümeti Meclis'in çıkardığı ve UAEA ile işbirliğini belirli şartlar sağlanana kadar kesen yasayı ihlal etmekle suçluyor. Milletvekili Hüseyin Ali Hacı Deligani, dün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Meclisten geçen yasaya rağmen hükümetin Iran ile UAEA arasında yeni işbirliği modeli için hazırlanan metne tepki gösterdi.

Hazırlanan metinde, İran'ın vurulan nükleer tesisleri hakkında rapor vermesi ve zarar görmeyen nükleer malzemelerin yerini açıklaması gerektiğinin belirtildiğini söyleyen milletvekili, Meclisin çıkardığı yasanın ihlal edilmesi halinde Erakçi hakkında azil soruşturması başlatmanın yanı sıra savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.