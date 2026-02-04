Haberler

İran ve Mısır dışişleri bakanları, bölgesel konuları görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, bölgedeki gelişmeleri ele aldı ve gerilimin azaltılması yönünde iş birliği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Erakçi ve Abdulati telefonda görüştü.

Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Erakçi, gerilimin azaltılması ve bölgesel istikrarın korunması yönünde bölge ülkelerinin yapıcı ve koordineli rolüne değinerek, Mısır'a diplomatik girişim ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise ülkesinin bölgede barışın korunmasına yönelik her türlü diplomatik çözüme destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...

337 yıl hapsi isteniyor! CHP'li başkan kendini böyle savundu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur