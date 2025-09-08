İran ve Mısır Dışişleri Bakanları'ndan Gazze ve Nükleer Konular Üzerine Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati, Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırım ve Tahran'ın nükleer meselesini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Erakçi ile Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, telefonda görüştü.

Görüşmede iki Bakan'ın, özellikle Gazze'de devam eden soykırım ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi dahil İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele aldığı aktarıldı.

İran ve Mısırlı Bakanlar, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun soykırımın durdurulması ve İsrail'in suçlu yetkililerinin cezalandırılması için ciddi adımlar atması gerektiğini belirtti.

Tahran'ın nükleer programıyla ilgili konuları da istişare eden Erakçi ile Abdulati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) üyelerinin bu konuda diplomasiyi ilerletme ve İran nükleer meselesinin daha da karmaşık hale gelmesini önleme konusunda açık sorumlulukları olduğunu vurguladı.