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İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Durumu Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi sırasında Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya geldi.

Görüşmede iki bakan, Tahran ve Kahire arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır'ın Gazze'deki soykırımı durdurmaya yönelik çabalarını takdir eden İranlı Bakan, ülkesinin Gazze'ye Mısır üzerinden insani yardım göndermesi için Kahire yönetiminden yardım talep etti.

Abdullahiyan, İran ile Mısır arasında dini konularda diyaloğun artırılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de Mısır ile İran arasında diyalog ve etkileşime özel önem verdiklerini ve iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sonuçlarının ağır olduğunu vurgulayan Şukri, mevcut siyasi girişimlerin Gazze'ye saldırıların durdurulmasına ve Filistin halkının haklarını elde etmelerine yol açmasını umduğunu dile getirdi.

İranlı mevkidaşıyla görüşmesinde, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği saldırıyı bir kez daha kınayan Şukri, ülkesinin bölgede gerilimin artmasını engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Emir Mısır Gazze İran Dünya Güncel Haberler

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