İran ve Mısır Dışişleri Bakanları, Bölgesel İstikrar Üzerine Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.

Görüşmede iki Bakan, krizlerin tırmanmasını önlemek ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla ikili ve çok taraflı düzeylerde, bölgesel ve uluslararası platformlarda istişarelerin sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bakanlar, İsrail'in soykırımı sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunarak, İslam ülkelerinin soykırımı durdurmak ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ve yayılmacılığına karşı İslam ülkelerinin işbirliğini güçlendirmesi ve ortak kapasitelerini kullanması gerektiğini kaydetti.

Erakçi ayrıca Mısırlı mevkidaşına Avrupa ülkeleriyle devam eden nükleer müzakerelere ilişkin son gelişmeler hakkında da bilgi verdi.