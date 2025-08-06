İran ve Malezya Liderlerinden İkili İlişkiler Üzerine Görüşme

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve İbrahim telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesi gerektiğini belirtirken, Malezya Başbakanı İbrahim de Malezya'nın İran'la ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, başta Gazze olmak üzere bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.