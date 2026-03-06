Haberler

İran ve Küba dışişleri bakanları, ABD-İsrail saldırılarını görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise, Küba'nın İran'a tam destek verdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez, ABD- İsrail saldırılarını ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi ve Rodriguez telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında ülke lideri Ali Hamaney'in ve sivillerin hedef alınmasının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez konuşmasında, Küba'nın İran hükümeti ve halkının yanında olduğunu ve desteklediğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını şiddetle kınayan Rodriguez, ülke egemenliğine saygı gösterilmesi, BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
