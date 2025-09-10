İran ve Katar, İsrail'in Saldırganlığına Karşı Birlikte Hareket Edecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Al Sani ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Katar'a yönelik saldırganlığını şiddetle kınadı.

İran'ın, dost ve kardeş Katar ile dayanışma içinde olduğunu belirten Pezeşkiyan, " İran, Katar'daki kardeşlerinin yanındadır ve komşusu ve yakın dostunu desteklemek için gerekli her türlü adımı atacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in hiçbir küresel hukuk kuralına saygı göstermediğini belirten Pezeşkiyan, Tel Aviv'in bölgedeki saldırılarının ABD'nin desteğiyle gerçekleştiğine dikkati çekti.

Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetiminin, bölgede güvenlik, istikrar ve barışı tehdit ettiğini dile getirerek, "İslam ülkeleri, birlik halinde söz ve eylemleriyle Siyonist rejimin bu saldırganlık ve apaçık suçlarına karşı bu suçlu rejimin aynı uygulamayı tekrarlamaya ve sürdürmeye cesaret edememesi için etkili adımlar atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "işlediği suçların sınırının olmadığını ve önünde hiçbir engel görmeden istediği yere, istediği şekilde saldırıda bulunabildiğini" vurguladı.

Bölge ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı ortak ve bir tavır alması gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Hamas yetkilileri, ABD Başkanı'nın önerdiği ateşkes planını inceliyorlardı ve kendileriyle yaptığımız istişarelerde bu plana olumlu yanıt vereceklerini belirttiler ancak ne yazık ki aynı toplantıya İsrail saldırdı." ifadesini kullandı.

Katar Emiri, İran ve diğer İslam ülkeleri ile Katar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde de devam etmesini, işbirliği ve ortak çabalarla İsrail'in saldırganlığının durdurulması için etkili adımlar atılmasını umduğunu kaydetti.