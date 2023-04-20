İran ve Katar, 'ikili ilişkiler ile İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını' görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "ikili ve bölgesel ilişkiler ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını" ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "ikili ve bölgesel ilişkiler ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını" ele aldı.

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü.

İsrail'in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya karşı işlediği "suçlara" dikkat çeken Reisi, İsrail'in saldırılarının önlenmesi ve Filistin halkının desteklenmesi konusunda İslam ülkelerinin birlik ve koordinasyon içinde olmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Reisi, bölgesel gelişmenin bölge ülkeleri arasındaki diyalog ve işbirliği ile mümkün olduğunu belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim de iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek ülkesinin İran ile her alanda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını kınadığını belirten Şeyh Temim, Katar'ın kararlı bir duruşla Filistin halkının yanında yer aldığını ifade etti.

İki lider karşılıklı Ramazan Bayramı için tebrikleşti.