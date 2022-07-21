İran ve Katar Dışişleri Bakanları "yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri" görüştü - Haberler

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İran ve Katar Dışişleri Bakanları "yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri" görüştü

AA - Haydar Şahin - Güncel
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları 'yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri' görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile "nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelere ilişkin son gelişmeleri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile "nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelere ilişkin son gelişmeleri" ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdullahiyan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran'a yaptırımların kaldırılması amacıyla yürütülen müzakerelere dair son gelişmeler masaya yatırıldı.

İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma iradesini ifade eden Abdullahiyan, "ABD tarafının aşırı isteklerinden vazgeçmesi ve çözüme ulaşma yolunda gerçekçi olması gerektiğini" kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de "Tahran'ı gerçekçi tavrından dolayı takdir ettiğini" dile getirdi.

AA / Haydar Şahin - Güncel

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