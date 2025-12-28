İran ve Katar dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bölgesel gelişmeleri ve Yemen'deki son olayları ele aldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ve Al Sani, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi ve Al Sani, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İsrail'in ateşkes anlaşmalarını ihlal etmesi ve Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinden duydukları endişeyi dile getiren iki bakan, işgal ve yayılmacı politikalarını durdurması için uluslararası toplumun, Tel Aviv yönetimine baskı yapması gerekliliğini belirtti.

Taraflar ayrıca Yemen'deki son gelişmeleri ele alarak, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasının önemini vurguladı.